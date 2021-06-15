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موسكو: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا دون أن يشمل الأمريكي المعتقل بالتجسس

07:19 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
موسكو: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا دون أن يشمل الأمريكي المعتقل بالتجسس

وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

موسكو-(أ ش أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده مستعدة لتنفيذ عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة؛ لكن دون أن تشمل المواطن الأمريكي المعتقل بتهم التجسس ويدعي بول ويلان.

وقال ريابكوف - في تصريحات صحفية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية - "نؤكد هذا دائما للأمريكيين، والآن مع اقتراب القمة بين (الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي) يطرح هذا الموضوع من جديد. لا أستطيع التنبؤ بالسياق الذي سيجري فيه الحوار، لكن موقفنا الذي نعمله عليه وندافع عنه ونمرره معلوم جيدا للأمريكيين".

وتابع: "يمكننا حل قضية مواطنينا المسجونين بفترات محيرة للعقل في الولايات المتحدة بتحرك واحد. في حال موافقة الأمريكيين على تطبيق آلية معاهدة مجلس أوروبا حول تسليم الأشخاص المدانين سنكون على استعداد لنقل مواطني الطرف الأمريكي إليه في خطوة معاكسة".

وأوضح ريابكوف: "خلال المراحل السابقة جرت بعض المناقشات حول الأشخاص الذين يمكن أن نسلمهم في هذا السياق، لكن القوائم والسجلات والتعليقات التي جاءت من طرفنا لم تشمل السيد بول ويلان، والآن هذه القضية غير واردة، لا يتم النظر فيها في هذا السياق".

ويتوقع أن يكون موضوع تبادل السجناء إحدى القضايا التي سيتم بحثها في القمة المرتقبة للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يوم 16 يونيو في جنيف.

واحتجزت السلطات الروسية ويلان، الذي لديه الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرلندية والبريطانية، في أغسطس 2018، وتمت لاحقا إدانته بتهم التجسس مع إصدار قرار لسجنه مدة 16 عاما.​

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موسكو تبادل السجناء أمريكا سيرجي ريابكوف

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