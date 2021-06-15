مسيرة الأعلام الإسرائيلية تثير مخاوف من تجدد أعمال العنف

تل أبيب-(د ب أ):

تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء لمسيرة بالأعلام مثيرة للجدل عبر القدس، مع مخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة في المدينة، مما أدى إلى تكثيف الوجود الأمني.

ومن المقرر ان يشارك حوالى خمسة آلاف من القوميين اليمينيين بالمسيرة في البلدة القديمة في القدس وهم يلوحون بالعلم الازرق والأبيض لاسرائيل، وسط وجود ألفي شرطي.

ويرى الفلسطينيون المسيرة التي تنطلق بعد الظهر، والتي تمر عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة، بأنها تمثل استفزازا.

ووجهت حركتا فتح وحماس، وهما أكبر منظمتين فلسطينيتين، دعوة إلى "يوم غضب".

وذكر تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست أن الجيش الإسرائيلى نشر قوات إضافية في الضفة الغربية لمواجهة أي اضطرابات.

وينظم المسيرة انصار رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي يواصل الضغط على الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت من حزب يمينا المؤيد للمستوطنين.