الادعاء الكندي يوجه تهمة الإرهاب لمُنفذ جريمة دهس أسرة مسلمة

أوتاوا-(أ ش أ):

وجه الإدعاء العام الكندي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مقتضبة أمام محكمة لندن في مقاطعة أونتاريو، تهمة الإرهاب إلى المشتبه بتنفيذه عملية دهس؛ أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في السادس من يونيو الجاري.

وتعرض خمسة أفراد من أسرة واحدة للدهس عندما كانوا ينتظرون لعبور طريق في مدينة لندن جنوب غرب تورونتو.. وقُتل الوالدان وابنتهما في الـ15 وجدتها وأصيب ابنهما البالغ تسع سنوات بجروح بالغة.

وبعد ثمانية أيام فقط من اتهامات بأنه قتل أربعة أشخاص في هجوم بدوافع الكراهية، رفع المدعون الفيدراليون تهم القتل من الدرجة الأولى ضد ناثانيال (نيت) فيلتمان،20 عاما، لتشمل الإرهاب في ظهور قصير في قاعة محكمة في مدينة لندن اليوم الثلاثاء. وبالإضافة إلى الادعاء بأن فيلتمان خطط وتداول هجوم 6 يونيو، يقول المدعون إن أفعاله تشكل نشاطا إرهابيا.

وقال خبراء في الأمن القومي والقانون إن تصنيف الإرهاب مع ذلك يشير إلى تغيير فيمن يعتبر إرهابيا في كندا.

ووفقا لشرطة لندن فإن فيلتمان هاجم عمدًا عائلة بشاحنته الصغيرة في إطار "عمل مدبر ومخطط له بدافع الكراهية". ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام جلسة استماع في 21 يونيو الجاري.​