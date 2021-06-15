Masrawy logo white

الادعاء الكندي يوجه تهمة الإرهاب لمُنفذ جريمة دهس أسرة مسلمة

07:12 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
الادعاء الكندي يوجه تهمة الإرهاب لمُنفذ جريمة دهس أسرة مسلمة

أرشيفية

أوتاوا-(أ ش أ):

وجه الإدعاء العام الكندي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مقتضبة أمام محكمة لندن في مقاطعة أونتاريو، تهمة الإرهاب إلى المشتبه بتنفيذه عملية دهس؛ أسفرت عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في السادس من يونيو الجاري.

وتعرض خمسة أفراد من أسرة واحدة للدهس عندما كانوا ينتظرون لعبور طريق في مدينة لندن جنوب غرب تورونتو.. وقُتل الوالدان وابنتهما في الـ15 وجدتها وأصيب ابنهما البالغ تسع سنوات بجروح بالغة.

وبعد ثمانية أيام فقط من اتهامات بأنه قتل أربعة أشخاص في هجوم بدوافع الكراهية، رفع المدعون الفيدراليون تهم القتل من الدرجة الأولى ضد ناثانيال (نيت) فيلتمان،20 عاما، لتشمل الإرهاب في ظهور قصير في قاعة محكمة في مدينة لندن اليوم الثلاثاء. وبالإضافة إلى الادعاء بأن فيلتمان خطط وتداول هجوم 6 يونيو، يقول المدعون إن أفعاله تشكل نشاطا إرهابيا.

وقال خبراء في الأمن القومي والقانون إن تصنيف الإرهاب مع ذلك يشير إلى تغيير فيمن يعتبر إرهابيا في كندا.

ووفقا لشرطة لندن فإن فيلتمان هاجم عمدًا عائلة بشاحنته الصغيرة في إطار "عمل مدبر ومخطط له بدافع الكراهية". ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام جلسة استماع في 21 يونيو الجاري.​

هذا المحتوى من

كندا الإدعاء العام الكندي محكمة لندن أسرة مسلمة

الخبر التالى:

مسيرة الأعلام الإسرائيلية تثير مخاوف من تجدد أعمال العنف

كورونا.. لحظة بلحظة

613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة.. أكبر انخفاض بالموجة الثالثة وتجاوز الوفيات عالميا الـ ٣.٨ مليون حالة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا