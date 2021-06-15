Masrawy logo white

التحالف‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

12:46 ص الثلاثاء 15 يونيو 2021
التحالف‬: تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

طائرة دون طيار

السعودية - (أ ش أ)

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.

وأضاف التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء الاثنين،‬⁩ أنه أحبط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

كان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية قد أكد في وقت سابق أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وقال العميد تركي المالكي: "البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم".

هذا المحتوى من

Asha
طائرة دون طيار ميليشيا الحوثي السعودية تحالف دعم الشرعية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أكبر انخفاض بالموجة الثالثة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا