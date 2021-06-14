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الرئيس التونسي في زيارة رسمية لإيطاليا بعد غد

11:08 م الإثنين 14 يونيو 2021
الرئيس التونسي في زيارة رسمية لإيطاليا بعد غد

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد يقوم بزيارة رسمية إلى إيطاليا يومي 16 و17 يونيو الجاري بدعوة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة، الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وأشار البيان إلى أن الزيارة من المقرر أن تمثل مناسبة متجددة لمواصلة بحث سبل تطوير آليات التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في عدة مجالات، ومزيد من ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين وتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر بشأن عدة ملفات إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك.

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قيس سعيد إيطاليا الرئيس التونسي الرئيس الإيطالي

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