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سفير مصر بلندن يبحث مع وزير بريطاني العلاقات الثنائية وتداعيات كورونا

09:17 م الإثنين 14 يونيو 2021
سفير مصر بلندن يبحث مع وزير بريطاني العلاقات الثنائية وتداعيات كورونا

السفير طارق عادل

القاهرة - (أ ش أ):

بحث السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، اليوم الإثنين فى اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع "جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التطورات المتعلقة بتداعيات انتشار جائحة كورونا على حركة السفر والطيران حول العالم، والقيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول.

وذكرت وزارة الخارجية أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين السلطات الصحية في الدولتيّن خلال الفترة القادمة لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بانتشار الفيروس.

وتناول الاجتماع تطورات العلاقات المصرية البريطانية، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية سد النهضة الإثيوبي في ضوء الخطاب الذي وجهه وزير الخارجية مؤخراً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى المستجدات على الساحة الليبية.

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طارق عادل بريطانيا فيروس كورونا جيمس كليفرلي

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