بوتين: نخطط للتعاون مع إيران في التكنولوجيا العسكرية

موسكو - (د ب ا)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "دفاعاتنا في أعلى مستوياتها ولدينا خطط للتعاون في مجالات مختلفة مع إيران بينها التكنولوجيا العسكرية، بجانب الأسلحة التقليدية".

وقال بوتين في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "لدينا برامج محددة تتعلق بالأسلحة التقليدية"، موضحًا أنه لم يتم الدخول في مرحلة التنفيذ.

وتابع بوتين: "لدينا خططًا للتعاون مع إيران في المجال العسكري والتكنولوجي. ويتماشى ذلك مع القرارات التي اتفقنا عليها، وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في سياق قرارات الأمم المتحدة وذلك جنبًا إلى جنب مع الشركاء في خطة العمل الشاملة".

وردًا على سؤال عما إذا كان يشعر بالخطر من جانب الصين "لا نعتقد أن الصين تشكل تهديدًا لنا. الصين دولة صديقة. لم تعلن أننا عدو كما فعلت الولايات المتحدة".

وأضاف بوتين في التصريحات التي أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن "روسيا طورت شراكة استراتيجية غير مسبوقة مع الصين عبر مجموعة واسعة من المجالات، من السياسة والاقتصاد إلى الصناعات الدفاعية".

ووصف بوتين، الحظر المفروض من دول غربية وبينها الولايات المتحدة الأمريكية على دخول المستلزمات الطبية إلى سوريا بأنه غير إنساني ولا يمكن تبريره.