وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وكالات

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين على هامش زيارته إلى دولة قطر، نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء الاثنين، إن ‏الوزيران بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والإسراع بوتيرة التعاون الاقتصادي بينهما على مُختلف الأصعدة.

وتابع حافظ في بيان مساء الاثنين، ‏أن شكري خلال اللقاء دعم ⁧‫مصر‬⁩ للعراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراه، وبما يصون وحدته وسيادته.. وقد تبادل الوزيران الرؤى تجاه مُستجدات الوضع الراهن في المنطقة العربية، وسُبل تحريك مُختلف المسارات السياسية للقضايا العربية على نحو يحفظ مقومات الأمن القومي العربي.