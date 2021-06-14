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وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

09:03 م الإثنين 14 يونيو 2021
وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

سامح شكري وزير الخارجية

وكالات

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين على هامش زيارته إلى دولة قطر، نظيره العراقي فؤاد حسين.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء الاثنين، إن ‏الوزيران بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والإسراع بوتيرة التعاون الاقتصادي بينهما على مُختلف الأصعدة.

وتابع حافظ في بيان مساء الاثنين، ‏أن شكري خلال اللقاء دعم ⁧‫مصر‬⁩ للعراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراه، وبما يصون وحدته وسيادته.. وقد تبادل الوزيران الرؤى تجاه مُستجدات الوضع الراهن في المنطقة العربية، وسُبل تحريك مُختلف المسارات السياسية للقضايا العربية على نحو يحفظ مقومات الأمن القومي العربي.

سامح شكري قطر فؤاد حسين وزارة الخارجية

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