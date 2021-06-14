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سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: 28 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع مصر

08:51 م الإثنين 14 يونيو 2021
سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: 28 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع مصر

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر

دمياط - (أ ش أ):

قال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر "إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد يُقدر بـ28 مليار يورو في العام، بعدما ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2004"، منوها بأن مصر هي الشريك التجاري الأكبر للاتحاد في العالم العربي.

جاء ذلك خلال مشاركة سفير الاتحاد الأوروبي في اجتماع الغرفة التجارية بدمياط، اليوم /الاثنين/، بحضور رجال الأعمال والصناعة وأعضاء الغرفة، الذين بحثوا سبل تدعيم فرص الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مع شركات دول التكتل.

وأكد برجر أن الاتحاد الأوروبي يدعم المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل؛ مثل مشروعات التعليم الحرفي، وذلك من خلال توفير قروض ميسرة، بالإضافة إلى برامج حماية المرأة، موضحا أن حجم القروض التي وفرها الاتحاد للمشروعات الصغيرة بلغ مليار يورو.. لافتا إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد والاتحاد يعمل على عدم توقف الحركة التجارية بين دول الاتحاد ومصر.

واستعرض الاجتماع كيفية فتح أسواق دول الاتحاد أمام المنتجات الدمياطية، وخاصة الأثاث، والصناعات الغذائية، وبخاصة صناعة الألبان.

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كريستيان برجر دمياط الاتحاد الأوروبي التجارة

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