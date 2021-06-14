ولي عهد البحرين يهنئ بينيت و لابيد بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

المنامة - (د ب ا)

بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين له برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت، ويائير لابيد بمناسبة تشكيل الحكومة الاسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ولي العهد أعرب في البرقية عن خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

ومنح الكنيست الإسرائيلي أمس الأحد الثقة للحكومة الائتلافية بأغلبية 60 صوتا مقابل 59، منهيًا بذلك حقبة بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء على مدار 12 عامًا على التوالي ، وأدت الحكومة الجديدة اليمين بعد ذلك.

وسوف يتبادل بينيت رئيس حزب "يمينا" اليميني، و لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست في نوفمبر عام 2025 .

وسوف يشغل بينيت منصب رئيس الوزراء حتى أغسطس 2023 ، فيما سوف يتولى لابيد في هذه الفترة منصب وزير الخارجية، ثم سيتبادلان المنصبين بعد ذلك التاريخ.