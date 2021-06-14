سلطات الاحتلال توافق على خروج "مسيرة الإعلام" غدا في القدس

وكالات:

وافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خروج مسيرة اليمنيين الإسرائيليين المعروفة بـ "مسيرة الأعلام" بمدينة القدس غدا الثلاثاء بعد مشاورات أمنية، ما يجدد فرص اندلاع مواجهات جديدة مع الفلسطينيين بعد مواجهات الشهر الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد وافق وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عومر بارليف، على "إجراء مسيرة الأعلام يوم غد، الثلاثاء، بعد جلسة تقدير موقف مع مفوض الشرطة".