ميركل تحث في قمة الناتو على تحليل مهمة الحلف في أفغانستان

برلين - (د ب أ)

حثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خلال قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) على تحليل مهمة الحلف في أفغانستان والتي مضى عليها ما يقرب من 20 عاما.

وفي أعقاب القمة التي استمرت لساعات قليلة، قالت ميركل إنه يجب الحديث عما نجح وما لم ينجح ،مشيرة إلى أن دول الحلف مدينة بهذا للجنود الذين فقدوا حياتهم في أفغانستان، وأوضحت أن الجيش الألماني وحده فقد 59 جنديا منهم 35 جنديا لقوا حتفهم في هجمات واشتباكات.

واعترفت ميركل بأن بناء كيان دولة مستقر سياسيا أصعب كثيرا جدا مما كان المرء يتخيل.

وبدأ الجيش الألماني بالفعل في سحب أول دفعة من قواته في أفغانستان مع التسليم التدريجي لمعسكر الجيش في مزار الشريف إلى قوات الأمن الأفغانية.

يذكر أن ألمانيا كانت تملك ثاني أكبر قوة في أفغانستان بعد الولايات المتحدة.

كان قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر قد صرح في أبريل الماضي إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بدآ في اتخاذ " خطوات محلية" ضمن عملية سحب قواتهما من أفغانستان، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سوف يتم سحب القوات بحلول 11 سبتمبر المقبل.