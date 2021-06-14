طهران: نرحب بالحوار مع الجيران والسعودية ليست مستثناة

طهران - ( دب ا)

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بأن بلاده ترحب بالحوار دوما مع الجيران وأن السعودية ليست مستثناة من هذا الأمر.

صرح بذلك خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية .

وقال خطيب زادة "إنه خلال الأعوام الماضية وحتى الأعوام التي لم تكن السعودية تبدي الرغبة فيها بالحوار كنا نكرر دوما بان الحوار هو الطريق الأفضل لحل وتسوية القضايا".

وأضاف " بطبيعة الحال ينبغي علينا الانتظار هل هذه المفاوضات ستفضي إلى نتيجة عملية أم لا، إلا أننا نمضي بها إلى الأمام في مستوى ملحوظ حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

يشار إلى أن مصدرا حكوميا عراقيا قال إن وفدين سعودي وإيراني اجتمعا في بغداد، مطلع أبريل الماضي، فيما تعد "أول مباحثات سياسية مهمة" بين البلدين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران في مطلع العام 2016.

وجاء قطع العلاقات بسبب قيام ايرانيين باقتحام السفارة والقنصلية السعودية في إيران ردا على اعدام رجل الدين نمر باقر النمر استنادا على اتهامات بالإرهاب .