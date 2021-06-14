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إدانة أممية شديدة للهجوم على مستشفى الشفاء بعفرين السورية

06:09 م الإثنين 14 يونيو 2021
إدانة أممية شديدة للهجوم على مستشفى الشفاء بعفرين السورية

المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن

جنيف - (أ ش أ):

أدان المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للازمة السورية جير بيدرسن، بشدة الهجوم الذي وقع على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين بينهم كوادر طبية وتدمير أجزاء من المستشفى.

وقال المبعوث الخاص - في بيان، اليوم الاثنين - إن مثل هذه الهجمات المروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والعاملين غير مقبولة، ويجب أن تتوقف، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف أن الهجوم والعنف المستمر يؤكدان مرة أخرى أهمية وضع وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا وتجديد الجهود لإحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

هذا المحتوى من

Asha
جير بيدرسن الأمم المتحدة مستشفى الشفاء بعفرين سوريا

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