وزير الدفاع العراقي يوجه بالحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب

بغداد - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عصابات (داعش) الإرهابية، وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب.

ووجه وزير الدفاع العراقي - في بيان اليوم /الاثنين/ - القوات الأمنية بالمحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن، مشيرا إلى تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب سيضمن المحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن واستتبابه في جميع قواطع العمليات.