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وزير الدفاع العراقي يوجه بالحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب

05:29 م الإثنين 14 يونيو 2021
وزير الدفاع العراقي يوجه بالحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدفاع جمعة عناد سعدون

بغداد - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عصابات (داعش) الإرهابية، وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب.

ووجه وزير الدفاع العراقي - في بيان اليوم /الاثنين/ - القوات الأمنية بالمحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن، مشيرا إلى تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب سيضمن المحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن واستتبابه في جميع قواطع العمليات.

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جمعة عناد العراق الإرهاب بغداد تنظيم داعش

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