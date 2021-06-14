وزير الدفاع العراقي يوجه بالحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب
بغداد - (أ ش أ):
أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عصابات (داعش) الإرهابية، وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب.
ووجه وزير الدفاع العراقي - في بيان اليوم /الاثنين/ - القوات الأمنية بالمحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن، مشيرا إلى تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب سيضمن المحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن واستتبابه في جميع قواطع العمليات.
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