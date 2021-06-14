كيف أحبطت الشرطة صفقة حشيش بـ8 ملايين جنيه؟

القاهرة - مصراوي:



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسمى شرطة (ثالث المنتزه – أول العامرية) بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أحد العناصر الإجرامية وبتفتيش مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه تم ضبط (136 طربة لمخدر الحشيش وزنت 13,600 كيلو جرام – بندقية خرطوش- سيارة ملاكى - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

كما أمكن ضبط (1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام "مخبأة بمخزن سرى أسفل أرضية الجراج" – 64 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,400 كيلو جرام بداخل سيارة – 2 فرد خرطوش – طبنجة معدله - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



وباستهداف العنصرين الآخرين أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعثر بحوزتهما على (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبلغ إجمالى المواد المخدرة المضبوطة 1260 طربة لمخدر الحشيش وزنت 126 كيلو جراما، تقدر قيمتها بـ8 ملايين و820 ألف جنيه.