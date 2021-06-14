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إيران لا تتوقع أي تغير في العلاقة مع إسرائيل بعد رحيل حكومة نتنياهو

04:40 م الإثنين 14 يونيو 2021
إيران لا تتوقع أي تغير في العلاقة مع إسرائيل بعد رحيل حكومة نتنياهو

إيران

طهران- (د ب أ):

أكدت إيران أنها لا تتوقع أي تغير في علاقتها مع إسرائيل بعد تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت مهامه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم إن "سياسات الكيان الصهيوني لن تتغير - بغض النظر عمن يأتي."

وكان بينيت قال أمس إنه يعارض عودة الاتفاق النووي مع إيران، وهو الاتفاق الذي انتقده سلفه بنيامين نتنياهو مرارا. وأضاف بينيت أنه لن يتم السماح لإيران في ظل حكومته بتطوير أسلحة نووية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال مطلع يونيو إن رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو سيكون "رحلة إلى سلة المهملات".

إيران طهران إسرائيل حكومة نتنياهو نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

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