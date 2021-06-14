رئيس الوزراء الماليزي: نقوم حاليا بصياغة خطة تعافي وطنية استعدادا للتخلص من جائحة كورونا

كولالمبور- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، إن حكومته تقوم حاليا بصياغة خطة تعافي وطنية، استعدادا لتخلص البلاد من جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما).

وأوضح ياسين أن الخطة تستند إلى البيانات والعوامل العلمية، وجميع الاستعدادات التي تمت، من حيث جهود احتواء الوباء، وإدارة الانشطة الاقتصادية، وبرنامج التطعيم الوطني الماليزي ضد الوباء، مشيرا إلى أنها سيتم تقديمها إلى مجلس الامن الوطني الاسبوع المقبل.

وأوضح ياسين في تصريحات صحفية بعد أن قام بزيارة مركز التطعيم الوطني المتنقل في كوالالمبور "أن هناك العديد من الوزراء في الحكومة الذين قدموا خططهم التي تبدو جيدة ، ولكنها لم يتم تحليلها بعد".

يذكر أن وزارة الصحة الماليزية أعلنت اليوم الإثنين تسجيل 4949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الاصابة إلى 662 ألفا و457 حالة.

وسجلت العاصمة كوالالمبور 503 حالات إصابة جديدة.