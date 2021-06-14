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روسيا: إصابة 6 أشخاص في انفجار بمحطة وقود في نوفوسيبيرسك

04:31 م الإثنين 14 يونيو 2021
روسيا: إصابة 6 أشخاص في انفجار بمحطة وقود في نوفوسيبيرسك

انفجار

وكالات:

أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية أن 6 أشخاص أصيبوا نتجية حريق في محطة وقود في نوفوسيبيرسك، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقالت أجهزة الطوارئ في نوفوسيبيرسك إن خزانات الوقود السائل انفجرت نتيجة الحريق.

وقد تم نقل 4 أشخاص من المصابين، عاملين في محطة الوقود واثنين من رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبلغت مساحة الحريق 800 متر مربع وصنفت درجة خطورة الحريق بالمرتفعة، هذا ولا تزال أجهزة الإطفاء تعمل للسيطرة عليه وإخماد النيران.

انفجار بمحطة وقود نوفوسيبيرسك V sdh روسيا أجهزة الطوارئ الروسية

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