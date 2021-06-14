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التعاون الإسلامي تستنكر محاولة الحوثيين استهداف المدنيين بالسعودية بطائرة مفخخة

03:18 م الإثنين 14 يونيو 2021
التعاون الإسلامي تستنكر محاولة الحوثيين استهداف المدنيين بالسعودية بطائرة مفخخة

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد

الرياض- (أ ش أ):

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين عن استنكاره لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وأكد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مشددا على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبرا تلك الأفعال "جرائم حرب".

هذا المحتوى من

Asha
يوسف بن أحمد العثيمين منظمة التعاون الإسلامي السعودية طائرة مفخخة الحوثيين

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