التعاون الإسلامي تستنكر محاولة الحوثيين استهداف المدنيين بالسعودية بطائرة مفخخة

الرياض- (أ ش أ):

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الاثنين عن استنكاره لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.

وأكد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، مشددا على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، معتبرا تلك الأفعال "جرائم حرب".