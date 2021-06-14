أمين عام الناتو يفتتح "منتدى بروكسل" على هامش اجتماعات قمة الحلف

بروكسل- (أ ش أ):

افتتح الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى (ناتو) يانس ستوليبنيرج منتدى (بروكسل - ناتو 2030)، وذلك على هامش قمة قادة دول ورؤساء حكومات الحلف والتي ستبدأ اليوم.

وتستمر فعاليات منتدى بروكسل حتى 18 يونيو الجارى توازيا مع أعمال القمة الأطلسية، برعاية مشتركة من صندوق مارشال الألمانى والولايات المتحدة وسكرتارية الناتو التنفيذية.. وسيشكل المنتدى منصة للحوار وطرح وتبادل الأفكار الرامية إلى تعزيز مضامين التفاهم المشترك بين قادة دول الحلف ومفكريه ومحلليه.

وقال ستولينبيرج، في كلمة له خلال منتدى بروكسل، "إن قمة قادة دول الحلف ورؤساء حكوماته ستشكل لحظة تاريخية فارقة في مسيرة عمل الحلف"، مشيرا إلى أن صناع قرار الحلف سيؤكدون خلال القمة أهمية استمرار حالة التعاون النشط بين أوروبا وأمريكا الشمالية.

ولفت إلى أن قادة الحلف متوافقون على أجندة عمله للعام 2030، والتي تتضمن الخطوات العملية والتنفيذية اللازمة لتعزيز مكانة الحلف العالمية في عالم اليوم المُتغير المليء بالصراعات، مضيفا أن الناتو يشكل قيمة إنسانية كبرى، باعتباره "أنجح حلف دفاعي فى تاريخ البشرية الحديث"، على حد وصفه.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى قد شارك في جلسة حوارية قبل قليل ضمن فعاليات المنتدى مع رئيس وزراء كندا، وهي إحدى الدول الأعضاء في الحلف، ودارت حول الإسهام الكندى في عمليات الحلف العسكرية واستضافتها لمركز أبحاث الحلف في شئون التغير المناخى والأمن.. كما بحث أمين عام الناتو ورئيس الوزراء الكندى مستقبل الاستثمارات الدفاعية الجماعية لدول الحلف ومصادر تمويلها، كما تطرقت المحادثات الحوارية إلى قضايا التغير المناخي وعلاقتها بالأمن الجماعي لدول الحلف.