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وزير الري السوداني: الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق أمر خطير

03:12 م الإثنين 14 يونيو 2021
وزير الري السوداني: الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق أمر خطير

الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني

وكالات:

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، إن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق بين الأطراف الثلاثة أمر خطير.

وجدد عباس موقف بلاده الرافض لما وصفه بالقرارات أحادية الجانب التي يتم اتخاذها من الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملف سد النهضة.

وقال عباس، إن الملء الثاني لسد النهضة سوف يؤثر بشكل سلبي على السودان، مشيرًا إلى أن بلاده هي الأكثر تأثرًا وتضررًا من سد النهضة.

وأكد على أهمية تغيير طريقة التفاوض حول سد النهضة، من خلال تقوية دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية ذات الثقل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تضع شروطًا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق.

وأوضح أن السودان لم يغير موقفه من سد النهضة، ومازال يدعمه كمشروع مفيد، لكن لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق أمر غير مقبول على الإطلاق وفقًا للقانون الدولي.

ياسر عباس سد النهضة الملء الثاني لسد النهضة إثيوبيا

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