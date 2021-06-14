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رئيس الوزراء الفلسطيني: مغادرة نتنياهو للحكومة يطوي إحدى أسوأ محطات الصراع

02:33 م الإثنين 14 يونيو 2021
رئيس الوزراء الفلسطيني: مغادرة نتنياهو للحكومة يطوي إحدى أسوأ محطات الصراع

محمد أشتية

رام الله- (أ ف ب):

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم الاثنين رحيل بنيامين نتنياهو عن قيادة الحكومة الاسرائيلية بأنه يطوي إحدى "أسوأ محطات" النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، غداة نيل الائتلاف الجديد برئاسة نفتالي بينيت ثقة البرلمان.

وقال أشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية "بمغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي كرسي الحكم بعد 12 عامًا تكون قد انطوت إحدى أسوأ المحطات في تاريخ الصراع".

وأضاف "نحن لا نعتبر الحكومة الجديدة أقل سوءًا من سابقتها، وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت دعم الاستيطان الإسرائيلي خاصة في المناطق المسماة (ج)".

هذا المحتوى من

AFP
محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بنيامين نتنياهو الحكومة الاسرائيلية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي نفتالي بينيت

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