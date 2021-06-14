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مباحثات رسمية مصرية - قطرية على مستوى وزيري الخارجية بالدوحة

12:02 م الإثنين 14 يونيو 2021
مباحثات رسمية مصرية - قطرية على مستوى وزيري الخارجية بالدوحة

سامح شكري

القاهرة- (أ ش أ):

بدأت جلسة المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري⁩ ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ظهر اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية القطرية وبحضور وفدي البلدين.

ذكر ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

كان شكري قد بدأ، في وقت سابق، زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان (العُلا) في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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سامح شكري وزير الخارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير خارجية قطر

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