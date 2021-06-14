مصر تستنكر استمرار جماعة الحوثي في أعمالها الإرهابية ضد السعودية

القاهرة - (د ب أ):

أعربت مصر اليوم الاثنين عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة "ميليشيا" الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة بدون طيار.

وأكدت مصر، في بيان صحفي أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم، على "تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، وفي مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمييّن".

وكان مصدر أمني سعودي أعلن مساء أمس الأحد سقوط طائرة مسيرة مفخخة،أطلقتها الميليشيات الحوثية على مدرسة في عسير (جنوب غرب) المملكة دون أي إصابات.