بدء محاكمة زعيمة ميانمار المعزولة أون سان سو تشي

بانكوك- (د ب أ):

بدأت اليوم الاثنين محاكمة زعيمة ميانمار المعزولة، أون سان سو تشي، بينما يواصل القادة العسكريون تضييق الخناق على الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ قوع الانقلاب العسكري في فبراير الماضي.

وتواجه سو تشي، ٧٥ عاما، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اتهامات بارتكاب عشرات الجرائم المختلفة. وهي تخضع حاليا للإقامة الجبرية منذ وقوع الانقلاب العسكري في الاول من فبراير الماضي.

ويرى مراقبون أن الجيش يهدف إلى إسكات سو تشي على المدى الطويل، حيث تواجه أحكاما طويلة المدة.

وتُتهم سو تشي بانتهاك قواعد التجارة الخارجية وقواعد مكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التحريض على الاضطرابات وسوء استخدام الأراضي، إلى جانب اتهامات أخرى. كما اتُهمت مؤخرا بالفساد.

ومن جانبهم، قال محامو الدفاع عن سو تشي إنهم سيكشفون عن تفاصيل بشأن المحاكمة بعد ظهر اليوم.

ووفقا لتقديرات "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" غير الربحية، فقد قُتل ما لا يقل عن 863 شخصا في الاحتجاجات المتواصلة ضد المجلس العسكري في ميانمار، بالاضافة إلى اعتقال أكثر من 6000 آخرين.