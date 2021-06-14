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أول زيارة من 8 سنوات.. "شكري" يصل قطر للمشاركة باجتماع "الوزراء العرب"

11:50 ص الإثنين 14 يونيو 2021
أول زيارة من 8 سنوات.. "شكري" يصل قطر للمشاركة باجتماع "الوزراء العرب"

شكري ونظيره القطري بالقاهرة - أرشيفية

وكالات:

وصل وزير الخارجية، سامح شكري، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 8 سنوات، والتي تأتي في أعقاب التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية عقب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير الماضي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد بدعوة من قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما سيشارك شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

هذا، ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

سامح شكري وزير الخارجية المصري قطر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير قطر تميم

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