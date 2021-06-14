Masrawy logo white

نتنياهو يلتقي بينيت اليوم قبل تسلم الأخير للسلطة

09:22 ص الإثنين 14 يونيو 2021
نتنياهو يلتقي بينيت اليوم قبل تسلم الأخير للسلطة

بنيامين نتنياهو

تل أبيب-(د ب أ):

يجتمع صباح اليوم الإثنين رئيسا الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والجديد نفتالي بينيت في المقر الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل في القدس.

إلا أن مكتب نتنياهو حرص على التأكيد، في بيان، أنه لن يشارك في أية مراسم رمزية لتسليم السلطة.

وبدأ رؤساء الأجهزة الأمنية بإطلاع بينيت الليلة الماضية على معلومات ومواد سرية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي.

ووافق الكنيست الليلة الماضية بهامش ضئيل للغاية على حكومة بينيت، ما وضع نهاية لحقبة نتنياهو الذي ظل يشغل المنصب لمدة 12 عاما.

وقال بينيت في أول اجتماع لحكومته :"إذا أردنا أن يتكلل عملنا بالنجاح، فسنضطر للحفاظ على ضبط النفس من المنظور الأيديولوجي، والتركيز على الحياة نفسها مثل شق الطرق والتعليم والصحة والاقتصاد والأمن".​

بنيامين نتنياهو نفتالي بينيت إسرائيل القدس تسليم السلطة

الخبر التالى:

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 176 مليونا ... وإعطاء نحو 36ر2 مليار جرعة لقاح

كورونا.. لحظة بلحظة

691

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

273182

إجمالي الإصابات

15623

إجمالي الوفيات

201038

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة.. انخفاض بمستوى جديد ومليوني جرعة لقاح ملوثة تعتزم جنوب أفريقيا التخلص منها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا