نتنياهو يلتقي بينيت اليوم قبل تسلم الأخير للسلطة

تل أبيب-(د ب أ):

يجتمع صباح اليوم الإثنين رئيسا الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والجديد نفتالي بينيت في المقر الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل في القدس.

إلا أن مكتب نتنياهو حرص على التأكيد، في بيان، أنه لن يشارك في أية مراسم رمزية لتسليم السلطة.

وبدأ رؤساء الأجهزة الأمنية بإطلاع بينيت الليلة الماضية على معلومات ومواد سرية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي.

ووافق الكنيست الليلة الماضية بهامش ضئيل للغاية على حكومة بينيت، ما وضع نهاية لحقبة نتنياهو الذي ظل يشغل المنصب لمدة 12 عاما.

وقال بينيت في أول اجتماع لحكومته :"إذا أردنا أن يتكلل عملنا بالنجاح، فسنضطر للحفاظ على ضبط النفس من المنظور الأيديولوجي، والتركيز على الحياة نفسها مثل شق الطرق والتعليم والصحة والاقتصاد والأمن".​