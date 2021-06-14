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انطلاق عملية موسعة لتعقب بقايا داعش غربي العراق

09:21 ص الإثنين 14 يونيو 2021
انطلاق عملية موسعة لتعقب بقايا داعش غربي العراق

خلية الإعلام الأمني بالعراق

بغداد-(د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية، من عشرة محاور.

وذكرت الخلية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الإثنين، أن "قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين، وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش".

وأوضحت أن "هذه العملية تأتي للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد".

خلية الإعلام الأمني بالعراق داعش العراق الارهاب

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