انطلاق عملية موسعة لتعقب بقايا داعش غربي العراق

بغداد-(د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق انطلاق عملية أسود الجزيرة الثانية، من عشرة محاور.

وذكرت الخلية في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الإثنين، أن "قطعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطعات الملحقة بها باشرت بتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية من خلال قيادة عمليات الجزيرة - غرب نينوى - صلاح الدين، وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش".

وأوضحت أن "هذه العملية تأتي للبحث والتفتيش عن بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية غربي البلاد".

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