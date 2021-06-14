ألمانيا تسجل 549 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس "كورونا"

برلين-(أ ش أ):

سجلت ألمانيا 549 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و715 ألفا و518 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، على موقعه الإلكتروني، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 89 ألفا و844 شخصا.

وسجلت البلاد أكثر من 3 ملايين و580 ألفا و600 حالة تعاف من تفشي الفيروس.​