أمريكا تُندد بهجوم على مستشفى بشمال غربي سوريا عشية لقاء بايدن بأردوغان

واشنطن-(د ب أ):

نددت الولايات المتحدة بالهجوم "البربري" على مستشفى في شمال غربى سوريا، قبل يوم من لقاء الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء أمس الأحد.

وحملت تركيا القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة مسؤولية الهجوم الذي وقع يوم أول أمس السبت على مستشفى بمحافظة عفرين، وأسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 32 آخرين.

ونفى المسلحون الأكراد تورطهم في الهجوم، بينما ألقى المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا باللوم على القوات الحكومية السورية.

وبعد مجزرة مستشفى الشفاء، قصفت القوات التركية مواقع للقوات الكردية، التي ظهرت كقوة قتالية رئيسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سورية.

ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله في بيان مساء أمس الأحد إن "الهجوم البربري أودى بحياة أطفال وعاملين بالمجال الطبي وعمال طوارئ". وقال إن "هذا الهجوم هو جزء من تصعيد للعنف في الآونة الأخيرة في شمال غربي سوريا ويجب أن ينتهي".​