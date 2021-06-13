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"حول إيران وتعزيز التعاون".. أول اتصال هاتفي بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

11:45 م الأحد 13 يونيو 2021
"حول إيران وتعزيز التعاون".. أول اتصال هاتفي بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

جو بايدن

وكالات:

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، أول اتصال هاتفي منذ توليه المنصب، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيث اتفقا على تنسيق وثيق بشأن قضايا الأمن خاصة إيران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وأفاد البيت الأبيض في بيان، نقلته الشبكة الروسية، بأن بايدن تحدث مساء الأحد مع بينيت لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكر البيان أن بايدن شدد خلال المكالمة على "دعمه الثابت على مدى عقود للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتمسكه الراسخ بضمان أمن إسرائيل"، معربا عن "عزمه الصارم على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التحديات والفرص المتعددة في المنطقة".

واتفق الطرفان، حسب البيت الأبيض، "على أنهما وفريقيهما سينسقون بشكل وثيق حول القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران".

كما ذكر الرئيس الأمريكي خلال الاتصال أن إدارته تنوي التعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في الجهود الرامية إلى تمرير السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد أن بينيت أجرى أول مكالمة هاتفية مع بايدن، حيث وصف الرئيس الأمريكي بـ"الصديق العظيم لدولة إسرائيل".

كما تعهد بينيت حسب مكتبه بـ"العمل من أجل توطيد العلاقات بين البلدين وسبل التعاون من أجل ضمان أمن إسرائيل".

جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت إيران

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