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الصحة العالمية تدين هجومًا صاروخيًا على مستشفى شمالي غربي سوريا

10:54 م الأحد 13 يونيو 2021
الصحة العالمية تدين هجومًا صاروخيًا على مستشفى شمالي غربي سوريا

الصحة العالمية تدين هجومًا صاروخيًا على مستشفى


جنيف - ( د ب ا)

أدانت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد بشدة الهجوم على مستشفى في عفرين شمال غربي سوريا أمس السبت.

جاء ذلك في بيان للمنظمة وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال البيان "تحث منظمة الصحة العالمية جميع أطراف النزاع في شمال غرب سوريا على احترام سلامة وحيادية العاملين الصحيين والمرافق الصحية".

وأضاف "مآسي من هذا القبيل يمكن وينبغي أن تتجنبها الأطراف المتحاربة حيث أنها ملزمة بذلك بموجب القانون الإنساني الدولي"

وتابع البيان "تعد حماية صحة ورفاهية وحياة العاملين في مجال الرعاية الصحية والموارد أمرًا بالغ الأهمية لتمكين استجابة أفضل للاحتياجات الصحية".

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن عن مقتل 18 شخصًا، من بينهم طبيب و3 موظفين، وإصابة 23 آخرين في هجمات صاروخية استهدفت مناطق سكنية ومستشفى في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا شمالي سوريا أمس السبت.

وبحسب المرصد فإن الصواريخ أطلقت من مناطق تتواجد فيها قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد.

ولكن قسد نفت ضلوعها في الهجوم.

هجوم صاروخي سوريا الصحة العالمية استهداف مستشفى

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