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السفير البريطاني لدى بغداد: لن يكون هناك استقرار في العراق مع بقاء بعض الفصائل المسلحة

10:03 م الأحد 13 يونيو 2021
السفير البريطاني لدى بغداد: لن يكون هناك استقرار في العراق مع بقاء بعض الفصائل المسلحة

العراق

بغداد - (أ ش أ):

رأى السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي أن الوضع الأمني في العراق معقد جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفصائل المسلحة تهدد الحكومة والتحالف الدولي.

وأكد السفير البريطاني في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم/الأحد/، أنه من الضروري محاسبة ومحاكمة المتورطين في الهجمات التي تعرض لها التحالف الدولي وكذلك المسؤولين عن عمليات الاغتيالات التي تطال الناشطين.

وشدد السفير البريطاني على أنه لن يكون هناك استقرار في العراق طالما بقيت بعض الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة .

وأضاف أن بلاده تشعر بالقلق من الدعم الإيراني للفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة العراقية، لافتا في الوقت ذاته أنه يجب على إيران أن تدعم مؤسسات الدولة العراقية لا

الفصائل الخارجة عن سيطرة الدولة .

هذا المحتوى من

Asha
العراق السفير البريطاني ستيفن هيكي الفصائل المسلحة

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