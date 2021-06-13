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الشرطة النيجيرية: اختطاف 12 شخصا في وسط البلاد

09:40 م الأحد 13 يونيو 2021
الشرطة النيجيرية: اختطاف 12 شخصا في وسط البلاد

شرطة نيجيريا

أبوجا - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة في نيجيريا اليوم الأحد تعرض 12 شخصا للاختطاف في محور (زايرا) وسط البلاد.

وذكرت صحيفة (ذا نيشن )النيجيرية أن ذلك يأتي بعد 3 أيام فقط من مقتل طالب واختطاف 10 طلاب ومحاضرين في (نوهو بامالي بوليتكنيك) في زايرا.

وقال رئيس الشرطة في زاريا، والذي أكد الواقعة في مقابلة هاتفية: "نعم، كان هناك حادثة في زايرا وتم إنقاذ بعض الضحايا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الخاطفون قد طلبوا فدية، قال قائد الشرطة إنه في معظم الحالات يختار أهالي الضحايا عادة عدم الكشف عن التعاملات بينهم وبين الخاطفين.. لكنه أشار إلى أن الجهود مستمرة لتأمين إطلاق سراح من تبقى من المحتجزين.

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شرطة نيجيريا اختطاف نوهو بامالي بوليتكنيك

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