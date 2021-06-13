أول تعليق من بايدن على منح الكنيست الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة

تل أبيب - (د ب أ)

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت اليوم الأحد لدى استعداد بايدن لمغادرة إنجلترا حيث كان يشارك في قمة مجموعة السبع.

وقال بايدن في بيان: "أتطلع للعمل مع رئيس الوزراء بينيت لتعزيز جميع جوانب العلاقة الوثيقة والدائمة بين بلدينا".

وقال إن "إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من الولايات المتحدة. الرابطة التي توحد شعبينا هي دليل على قيمنا المشتركة وعقود من التعاون الوثيق، وبينما نستمر في تعزيز علاقتنا، تظل الولايات المتحدة لا تتزعزع في دعمها لأمن إسرائيل".

وذكر أن إدارته ملتزمة بالعمل مع بينيت وحكومته "لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والشعوب في جميع أنحاء المنطقة الأوسع".