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رسالة من السيسي لأمير قطر.. شكري يسافر إلى الدوحة قبل يومين من القمة العربية حول سد النهضة

08:37 م الأحد 13 يونيو 2021
رسالة من السيسي لأمير قطر.. شكري يسافر إلى الدوحة قبل يومين من القمة العربية حول سد النهضة

سامح شكري وزير الخارجية المصري

كتب - محمد صفوت:

يتوجّه، وزير الخارجية، سامح شكري، مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير الماضي، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، أن وزير الخارجية سوف يشارك خلال الزيارة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي يعقد بدعوة من قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وذلك لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.

كما سيشارك شكري في دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

هذا، ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير الخارجية جلسة مباحثات مع، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

الدوحة قطر مصر سامح شكري الرئيس السيسي

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