يدعم الاستيطان وحليف سابق لنتنياهو.. من هو نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد؟

كتب - محمد عطايا:

منح الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد، الثقة لحكومة نفتالي بينيت، ليتمكن ائتلاف التغيير في إزاحة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال السابق، من منصبه بعد 12 عامًا في المنصب، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومرت ما تسمى بـ"حكومة التغيير" بعدد الأصوات اللازم لمنحها الثقة بعد رفض 59 نائبًا لها من أصل 120 نائبًا في الكنيست، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وانتخب الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد، ميكي ليفي، عضو حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، رئيسًا جديدًا له خلفًا لياريف ليفين القيادي في حزب "الليكود" اليميني.

اختيار بينيت جاء بعد صراع استمر عدة سنوات بين الأحزاب والتكتلات السياسية في دولة الاحتلال لاختيار رئيس جديد للحكومة.

أعلن بينيت عن أبرز ملامح سياسته الداخلية والخارجية في خطاب أمام الكنيست قبل ساعات من إعلان فوزه، مؤكدا أنه لن يسمح بامتلاك إيران لسلاح نووي، موضحا أن المشروع النووي الإيراني هو أول ما ستبدأ الحكومة بمواجهته.

وقال بينيت "إسرائيل لن تتيح لإيران التسلح بسلاح نووي. لسنا طرفا بالاتفاق النووي، ولكن لدينا الحق الكامل في العمل إزاء ذلك، وستعمل إسرائيل على تعزيز اتفاقيات السلام التي تم توقيعها مع دول عربية"، موجها الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على وقوفه بجانب بلاده.

وأكد أن حكومته ستدعم وتعزز من عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة، وهو ما يعد استكمالا لنهج، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو.

نشرت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم، السيرة الذاتية لرئيس وزراء دولة الاحتلال الجديد.

ولد بينيت بمدينة حيفا في 25 مارس عام 1972، وهو ابن لمهاجرين يهوديين أمريكيين من كاليفورنيا.

نشأ في منازل علمانية، لكن عائلته أصبحت ملتزمة ببطء، عندما كان طفلا صغيرا، في حين أنه يطرح نفسه اليوم بأنه أرثوذكسي حديث.

خدم بينيت كقائد سرية في وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي "سايريت ماتكال" و"ماجلان"، ودرس القانون في الجامعة العبرية بالقدس.

بعد حصوله على شهادته، أسس شركة ذات تقنية عالية، وأمضى لاحقا عدة سنوات في نيويورك، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "Cyota"، وهي شركة برمجيات لمكافحة الاحتيال.

أشرف بينيت لاحقًا على بيع الشركة مقابل 145 مليون دولار في عام 2005، وكرر بينيت لاحقًا هذا العمل الفذ، عندما تم بيع شركة أخرى ساعد في قيادتها، "سولوتو"، في عام 2009، مقابل 130 مليون دولار.

عند عودته إلى إسرائيل، تحول بينيت إلى السياسة، وشغل منصب رئيس الأركان في عهد بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة آنذاك، من 2006 إلى 2008، عندما اختلف مع زوجة نتنياهو، سارة، وتم منعه من الانضمام إلى حزب الليكود.

شغل بينيت بعد ذلك منصب المدير العام لمجلس "يشع"، المنظمة الجامعة للمجالس البلدية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بين يناير 2010 ويناير 2012.

في نوفمبر 2012، تم انتخاب بينيت رئيسا لحزب "البيت اليهودي اليميني الديني الصهيوني"، حيث قاد الحزب في انتخابات 2013 للفوز بـ12 مقعدا في الكنيست، وهو شخصية لم يشهدها حزب الصهيونية الدينية منذ 36 عامًا.

شغل نفتالي بينيت مناصب وزير الاقتصاد، ووزير الشؤون الدينية، ووزير شؤون المغتربين في الكنيست الـ19.

ودخل بينيت إلى الكنيست وفاجأ مرة أخرى، بإقامة تحالف مع يائير لابيد، الذي فاز بـ19 مقعدا، مع الحزب الذي أسسه العام السابق "يش عتيد" (هناك مستقبل).

إصرار الإثنين على قبول كل منهما في الحكومة أجبر نتنياهو على ضم بينيت، الذي كان يفضل في البداية إبعاده عن الائتلاف.

استغل بينيت الوقت لمحاولة تجاوز صورة الزعيم الديني القومي وتجاوز السياسات الدينية، للوصول إلى الناخبين العلمانيين الوسطيين، وبعد انتخابات عام 2015، حاول في البداية الحصول على حقيبة وزارة الدفاع، التي وعده نتنياهو بها قبل التصويت، لكنه دفعه بعد ذلك إلى منصب وزير التعليم، وهو دور تقليدي للحزب القومي الديني.

استخدم بينيت وزارة التعليم لتنمية هوية ما بعد الطائفية، وأطلق برنامجا لتشجيع طلاب المدارس الثانوية على التخصص في الرياضيات والفيزياء، وناقش مدى أهمية ذلك بالنسبة لإسرائيل وكيف كان نظام التعليم محركا لصناعة التكنولوجيا في البلاد.

بينما يعرف بينيت بأنه أرثوذكسي حديث، لم تكن قضايا التشريع الديني شغفه أبدا، كما أن ممارسته الدينية أقل صرامة من ممارسات السياسيين الملتزمين الآخرين، فبينيت، على سبيل المثال، يصافح النساء، وزوجته جيلات- وهي في الأصل من عائلة علمانية- لا تغطي شعرها.

بعد المذبحة في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ، حضر بينيت مراسم تذكارية هناك، على الرغم من كونه غير أرثوذكسي، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها من قبل في الأحزاب الدينية الإسرائيلية.

ودعم بينيت خطة فتح جزء من الحائط الغربي للصلاة المتساوية وغير الأرثوذكسية، إذ تم تأجيل الخطة في وقت لاحق بسبب الضغط الأرثوذكسي المتطرف.

عندما تمت الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر 2018، قام بينيت وشريكته، أييليت شاكيد، بتشكيل حزب "اليمين الجديد" قبل انتخابات أبريل 2019، لكنهما فشلا في تجاوز العتبة الانتخابية.

تلقى "اليمين الجديد" ضربة قاسية وبدأ في استكشاف مستقبل جديد في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك في منظمات الشتات اليهودية.

كان شغف بينيت الطويل بتحسين الدبلوماسية العامة الإسرائيلية أيضا شيئا ناقشه مع شركائه المقربين، حيث نظر في إمكانية إنشاء منظمة غير حكومية جديدة لقيادة تلك الجهود.

في نوفمبر 2019، نجح بينيت في إجبار نتنياهو على تعيينه وزيرا للدفاع، لمنعه من الانضمام إلى بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، الذي كان يحاول في ذلك الوقت تشكيل ائتلاف بعد انتخابات سبتمبر 2019.

عندما شكل غانتس حكومة وحدة مع نتنياهو في مايو 2020، رفض بينيت الانضمام، واصطحب "يمينا" إلى المعارضة، حيث اتخذ منعطفا حادا ضد نتنياهو، وبدأ في الدعوة إلى تنحي رئيس الوزراء.

قبل انتخابات مارس 2021، رفض بينيت الإعلان عن المعسكر الذي ينتمي إليه- المعسكر المؤيد لنتنياهو، أم المعسكر المناهض لنتنياهو- تاركا احتمال أن يفعل ما يفعله الآن، وانضم إلى لابيد وغيره من الوسط واليسار- حفلات الجناح.

وتحت قيادته، فاز حزبه بسبعة مقاعد في انتخابات مارس 2021. وأعلن بينيت في 30 مايو الماضي أنه سيعمل كرئيس للوزراء في حكومة وحدة واسعة حتى أغسطس 2023، وعندها سيتولى لابيد الرئاسة".