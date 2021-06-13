الكنيست يمنح الثقة لحكومة بينيت بـ60 صوتًا

وكالات

منح الكنيست الإسرائيلي مساء الأحد، الثقة لحكومة نفتالي بينيت، ليتمكن ائتلاف التغيير في إزاحة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال السابق، من منصبه بعد 12 عامًا في المنصب، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ومرت ما تسمى بـ"حكومة التغيير" بعدد الأصوات اللازم لمنحها الثقة بعد رفض 59 نائبًا لها من أصل 120 نائبًا في الكنيست، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وانتخب الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد، ميكي ليفي، عضو حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، رئيسًا جديدًا له خلفًا لياريف ليفين القيادي في حزب "الليكود" اليميني، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ويتمتع الائتلاف الجديد بأغلبية ضئيلة: 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا بالكنيست، بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء الائتلاف يأتون من مختلف الأطياف السياسية ولا يتحالفون عادة مع بعضهم البعض، لكن الأحزاب متحدة على كراهيتها لنتنياهو.

كما تضم الحكومة الجديدة حزبًا عربيًا، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وفي حال نجاح الحكومة في نيل ثقة الكنيست، سيرأسها في البداية السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت.