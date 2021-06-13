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الكنيست ينتخب ميكي ليفي رئيسًا جديدًا له

07:46 م الأحد 13 يونيو 2021
الكنيست ينتخب ميكي ليفي رئيسًا جديدًا له

الكنيست الإسرائيلي

وكالات

انتخب الكنيست الإسرائيلي مساء الأحد، ميكي ليفي، عضو حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) رئيسًا جديدًا له خلفًا لياريف ليفين القيادي في حزب "الليكود" اليميني، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وبدأ البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بعد ذلك التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، ومن شأن هذا الائتلاف المكون من ثمانية أحزاب أن يطيح برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ 12 عامًا.

ويتمتع الإئتلاف الجديد بأغلبية ضئيلة: 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا بالكنيست. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء الإئتلاف يأتون من مختلف الأطياف السياسية ولا يتحالفون عادة مع بعضهم البعض. لكن الأحزاب متحدة على كراهيتهم لنتنياهو.

كما تضم الحكومة الجديدة حزبًا عربيًا، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وفي حال نجاح الحكومة في نيل ثقة الكنيست، سيرأسها في البداية السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت.

الكنيست الإسرائيلي حزب يش عتيد ميكي ليفي إسرائيل

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