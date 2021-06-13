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الكنيست يبدأ التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

07:44 م الأحد 13 يونيو 2021
الكنيست يبدأ التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

الكنيست الإسرائيلي

وكالات

بدأ البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" اليوم الأحد التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، ومن شأن هذا الائتلاف المكون من ثمانية أحزاب أن يطيح برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ 12 عامًا.

ويتمتع الإئتلاف الجديد بأغلبية ضئيلة: 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا بالكنيست. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعضاء الإئتلاف يأتون من مختلف الأطياف السياسية ولا يتحالفون عادة مع بعضهم البعض. لكن الأحزاب متحدة على كراهيتهم لنتنياهو.

كما تضم الحكومة الجديدة حزبًا عربيًا، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وفي حال نجاح الحكومة في نيل ثقة الكنيست، سيرأسها في البداية السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت.

تصويت الكنيست الكنيست الاسرائيلي الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت

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