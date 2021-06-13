Masrawy logo white

السعودية: قرار قصر الحج على المواطنين والمقيمين دفعٌ للضرر وحمايةٌ للنفس

07:37 م الأحد 13 يونيو 2021
السعودية: قرار قصر الحج على المواطنين والمقيمين دفعٌ للضرر وحمايةٌ للنفس

الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

الرياض- (أ ش أ):

أكد، رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة سعت بقرار قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين إلى دفع الضرر وحماية النفس البشرية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، بالإجراءات التي أعلنتها المملكة لتنظيم فريضة الحج لهذا العام 1442هـ، وفق تدابير صحية دقيقة، وذلك بقصر أداء المناسك على المواطنين والمقيمين بواقع 60 ألف حاج.

وقال "إن سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم يأتي على رأس أولويات القيادة السعودية، وذلك في سياق اهتمامهما بالحرمين الشريفين وزوارهما"، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة المعنية نظرت في المؤشرات الدولية لجائحة كورونا، التي تكشف عن مستجدات وتحورات متسارعة تجعل من التجمعات والحشود وبقائها لمدة زمنية في مواضع محددة مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات، أمراً مساهماً في انتشار هذا الوباء ليس بين الحجاج في المشاعر المقدسة فحسب، وإنما في العالم أجمع.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الحج جائحة كورونا

الخبر التالى:

بايدن يرجح ألا يشهد العالم نهاية لفيروس كورونا بحلول عام 2022

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصر 3- 0 جنوب إفريقيا.. صلاح محسن يُسجل الثالث

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا