الجزائر تعلن سحب اعتماد قناة "فرانس 24"

وكالات

أعلن الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، اليوم الأحد رسميًا سحب اعتماد قناة "فرانس 24".

وقررت وزارة الاتصال الجزائرية سحب الاعتماد الممنوح للقناة الإخبارية التلفزيونية "فرانس 24" بالجزائر.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، إن قرار سحب الاعتماد بسبب "العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر".