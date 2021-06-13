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سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في عسير بالسعودية (صور)

07:03 م الأحد 13 يونيو 2021
سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في عسير بالسعودية (صور)

سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في عسير بالسعودية

وكالات

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في منطقة عسير بالسعودية، دون وقوع إصابات.

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية الجيش اليمني في قتاله لاستعادة المدن التي استولي عليها مسلحو الحوثيون قبل سنوات.

وللعام السابع على التوالي يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، تسبب بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة انسانية في العالم.

طائرة مسيرة مفخخة السعودية منطقة عسير التحالف العربي الحوثيون

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