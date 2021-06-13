سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في عسير بالسعودية (صور)

وكالات

أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة في منطقة عسير بالسعودية، دون وقوع إصابات.

ويدعم التحالف العربي بقيادة السعودية الجيش اليمني في قتاله لاستعادة المدن التي استولي عليها مسلحو الحوثيون قبل سنوات.

وللعام السابع على التوالي يشهد اليمن صراعا مسلحا بين الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، تسبب بسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا عن جر البلاد نحو أسوأ أزمة انسانية في العالم.

الدفاع المدني بعسير : سقوط طائرة من دون طيار مفخخة على إحدى المدارس والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. pic.twitter.com/hej10hoOau — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) June 13, 2021