Masrawy logo white

الملكة إليزابيث تستقبل بايدن في قصر ويندسور

06:15 م الأحد 13 يونيو 2021
الملكة إليزابيث تستقبل بايدن في قصر ويندسور

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

وكالات

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، مساء الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قصر ويندسور.

ويُعد بايدن الرئيس الأمريكي الـ13 الذي يحظى بلقاء ملكة بريطانيا إليزابيث والبالغة من العمر 95 عامًا.

وشارك الرئيس الأمريكي في اجتماعات قادة مجموعة السبع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير الماضي.

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية جو بايدن قصر ويندسور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا