الملكة إليزابيث تستقبل بايدن في قصر ويندسور

وكالات

استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، مساء الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قصر ويندسور.

ويُعد بايدن الرئيس الأمريكي الـ13 الذي يحظى بلقاء ملكة بريطانيا إليزابيث والبالغة من العمر 95 عامًا.

وشارك الرئيس الأمريكي في اجتماعات قادة مجموعة السبع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة في 20 يناير الماضي.