"دعم الاستيطان ومعاداة إيران".. أبرز ما جاء في خطاب بينيت أمام الكنيست

غزة – (أ ش أ):

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن حكومته حال منحها الثقة من نواب الكنيست، لن تسمح بامتلاك إيران لسلاح نووي، موضحا أن المشروع النووي الإيراني هو أول ما ستبدأ الحكومة بمواجهته.

وقال بينيت، خلال جلسة منح الثقة لحكومته المشتركة مع يائير لابيد في الكنيست، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية،" إن إسرائيل لن تتيح لإيران التسلح بسلاح نووي، لسنا طرفا بالاتفاق النووي ولكن لدينا الحق الكامل في العمل إزاء ذلك، وستعمل إسرائيل على تعزيز اتفاقيات السلام التي تم توقيعها مع دول عربية، موجها الشكر للرئيس الأمريكي جو بايدن على وقوفه بجانب بلاده.

وأكد أن حكومته تدعم وستعزز من عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة، وهو ما يعد استكمالا لنهج رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.