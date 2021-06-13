بينيت ينتقد محاولات إحياء الاتفاق الإيراني ويحذر حماس

تل أبيب - (د ب أ)

تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف نفتالي بينيت، اليوم الأحد ضد إحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران في خطاب أمام نواب الكنيست قبل التصويت على الثقة في ائتلافه.

وقال زعيم حزب "يمينا" اليميني المتطرف إن البرنامج النووي الإيراني يقترب من "نقطة خطيرة".

وقال إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وأنها تحتفظ "بكامل قدرتها للتحرك".

وحذر بينيت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، من أنها ستواجه "جدارًا حديديًا" إذا هاجمت أهدافًَا في إسرائيل مجددًا.

وشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعمه خلال الهدنة الأخيرة مع حماس، التي تعتبر منظمة إرهابية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال إن إسرائيل ستعمل على التقارب مع المزيد من الدول العربية تحت قيادته. وقال: "ستظل إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية".

ويتعين أن يتجاوز الائتلاف الحكومي المزمع والمؤلف من ثمانية أحزاب بزعامة بينيت اقتراع بالثقة اليوم الأحد كآخر عقبة للبدء في حلف اليمين. وليس لدى التحالف سوى أغلبية بسيطة في الكنيست بـ 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا.