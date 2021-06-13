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قادة مجموعة السبع يدعون إلى فتح تحقيق جديد في أصول فيروس كورونا

05:36 م الأحد 13 يونيو 2021
قادة مجموعة السبع يدعون إلى فتح تحقيق جديد في أصول فيروس كورونا

مجموعة الدول السبع

لندن - (د ب أ)

دعا قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي إلى فتح تحقيق جديد في أصول جائحة "كوفيد-19"، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين.

وجاء في الوثيقة: "ندعو أيضا إلى دراسة شفافة وفي توقيت مناسب وبقيادة الخبراء وقائمة على أسس علمية لمنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك، على النحو الموصى به في تقرير الخبراء في الصين، للمرحلة الثانية من أصول كوفيد-19".

وتم التعرف على حالات الإصابة لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من بين أولئك الذين يحثون على إلقاء نظرة أخرى فيما يتعلق بكيفية بدء الجائحة، بما في ذلك ما إذا كان من الممكن تسرب الفيروس من مختبر في ووهان.

وقال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية أمس السبت إن هذه المسألة نوقشت خلال اجتماعات مجموعة السبع فى إنجلترا.

وفى وقت سابق من هذا العام لم يستبعد فريق بقيادة منظمة الصحة العالمية عاد من الصين نظرية وقوع نوع ما من حادث في مختبر ولكنه وصف ذلك بأنها مسألة "غير محتملة للغاية". وتنفي الصين بشدة تلك النظرية.

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