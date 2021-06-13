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الأردن: وصلنا لمرحلة التعافي من كورونا

03:31 م الأحد 13 يونيو 2021
الأردن: وصلنا لمرحلة التعافي من كورونا

مازن الفراية

وكالات:

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأحد، أن بلاده وصلت إلى مرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة عمون الإخبارية.

وقال الفرايه إن "الحكومة قامت بأخذ عينات فحص كورونا وإعطاء المطاعيم ومعالجة مرضى الفيروس على نفقتها، الأمر الذي ساهم في وصولنا إلى مرحلة التعافي من ذلك الوباء، حيث تراجعت الإصابات وزادت السعة السريرية، وأصبح بالإمكان إعطاء المطاعيم لنحو ما يقارب 100 ألف شخص يوميا".

وأكد الفراية في افتتاح فعاليات مؤتمر إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في الأردن خلال مئة عام، اليوم السبت، أن "الحكومة بذلت جهودا كبيرة لكسب الوقت فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، لبناء القدرات الصحية المناسبة للتعامل مع الجائحة، وشكلت خلية أزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ضمت كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية".

ولفت إلى أنه "وبعد مرور أكثر من عام على الجائحة، إلا أن القطاع الصحي ظل متماسكا، كما تم بناء مستشفيات ميدانية وتعزيز المستشفيات القائمة".

مازن الفراية الأردن فيروس كورونا التعافي من كورونا

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