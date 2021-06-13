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رويترز: مجموعة السبع تنوي جمع 100 مليار دولار سنويا لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ

03:24 م الأحد 13 يونيو 2021
رويترز: مجموعة السبع تنوي جمع 100 مليار دولار سنويا لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ

قمة مجموعة السبع

وكالات:

أفادت وكالة رويترز بأن قمة مجموعة السبع (G7) المنعقدة في بريطانيا أكدت نيتها لجمع 100 مليار دولار سنويا لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

ونقلت الوكالة عن نص البيان الختامي للقمة أن بلدان مجموعة السبع تنوي التخلي عن استخدام الهيدروكربونات في مجال الطاقة قبل عام 2030.

كما تعهد زعماء بلدان مجموعة السبع بتحقيق انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون في بلدانهم قبل عام 2050.

مجموعة السبع اتفاقية باريس للمناخ بريطانيا

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