رويترز: مجموعة السبع تنوي جمع 100 مليار دولار سنويا لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ

وكالات:

أفادت وكالة رويترز بأن قمة مجموعة السبع (G7) المنعقدة في بريطانيا أكدت نيتها لجمع 100 مليار دولار سنويا لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

ونقلت الوكالة عن نص البيان الختامي للقمة أن بلدان مجموعة السبع تنوي التخلي عن استخدام الهيدروكربونات في مجال الطاقة قبل عام 2030.

كما تعهد زعماء بلدان مجموعة السبع بتحقيق انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون في بلدانهم قبل عام 2050.